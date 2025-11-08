Почина известен режисьор
©
В изявление за Радио Нова Зеландия семейството на Тамахори заяви, че той е имал Паркинсон и е починал в дома си.
"Неговото наследство живее чрез семейството му, неговия внук, във всеки режисьор, когото е вдъхновил, във всяка граница, която е преодолял, и във всяка история, която е разказал с гениалното си око и честното си сърце. Лий защитаваше таланта на маорите както на екрана, така и извън него... Загубихме огромен творчески дух", споделят още близките му.
Режисьорът е роден в Уелингтън, Нова Зеландия през 1950 г., със смесен маорски и британски произход. Тамахори си проправя път в австралийската и новозеландската филмова индустрия през 70-те и 80-те години на миналия век, работейки по редица филми на Джеф Мърфи и действайки като първи асистент-режисьор на Нагиса Ошима в нашумялата международна продукция "Весела Коледа, господин Лорънс".
Тамахори пробива в режисурата на игрални филми с "Някога бяхме воини“ - тежка драма за жестокостта на живота на семейство маори, борещо се за оцеляване в Окланд, разказва NOVA. След излизането си през 1994 г. той се превръща в най-касовия филм на Нова Зеландия и постига международно влияние. В резултат на това Тамахори е избран да направи историческия филм "Водопадът Мълхоланд" с участието на Ник Нолти и Чаз Палминтери, който печели голямо признание.
Още от категорията
/
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
20.10
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Народният антибиотик, който много мирише, но и много помага
21:20 / 07.11.2025
Кой и в какви случаи може да ви изпрати на преглед при лекар спец...
14:13 / 07.11.2025
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да пох...
15:13 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме,...
13:33 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.