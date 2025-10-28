ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина ключова фигура от ГЕРБ
©
"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица", написа още той.
И добави: "Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас".
Поклон пред светлата му памет!
Съболезнования на семейството!
Още от категорията
/
Почина Илия Илиев
24.10
Лекарят на годината проф. Габровски: Няма край нашата работа. Колкото по-добър ставаш, толкова повече задачи имаш
21.10
На 101-годишна възраст почина Томиичи Мураяма - премиерът, който се извини за военните престъпления на Япония
17.10
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Есенно почистване: Как да подготвим дома за студените дни
22:53 / 27.10.2025
Почивните понеделници остават в сила!
17:20 / 27.10.2025
Ново предупреждение за утре, но вече не заради дъжд
14:33 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.