Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим.

Новината съобщи певицата Лили Иванова в социалните мрежи:

"Мир на душата на композитора Георги Красимиров - Герасим! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите “ВЕТРОВЕ" ще останат вечни! Почивай в мир!", написа Лили Иванова.

Герасим e автор на емблематични албуми за Лили Иванова и реализира успешни проекти с Берковската духова музика, Нина Николина и Камен Воденичаров.

Георги Красимиров - Герасим е автор на 300 песни и повече от 500 детски творби.

Поклон!