Почина котаракът Румен.

Любимецът на хиляди българи си е отишъл на 9-годишна възраст, на 11 април. Новината съобщиха стопаните на Румен в традиоционния хумористичен стил:

"Нашият необикновен котарак Румен напусна планетата земя. Къде точно е отишъл, ние засега не можем да кажем със сигурност. Може да е на гости на братята извънземни от проксима кентавър бета, може да е на екскурзия до код кибол при роднини, а може и никъде да не е, както често обичат да постъпват котките.

След него останаха само няколко валма сив пух из ъглите на нашата къща, десетина изпохапани плюшени мишки и стотиците истории, които той разказа през деветте си години земен живот. преди да си тръгне, остави и една малка бележка за вас, понеже много бързаше. на нея пише така:

"преячели мои, збогон и бладогаря за внеманието.

и по-неже често сте ме питали какъф е смисатат на живота, днес ште ви го раскрия. той е..."