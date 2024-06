Почина легендарна кинозвезда

© Почина легендарната актриса Еванс Еванс.



Тя си е отишла от този свят на 16 юни в Шърман Оукс, Калифорния, на 91-годишна възраст. Подробности за причината за смъртта й не са оповестени.



Еванс Еванс бе омъжена за режисьора Джон Франкенхаймер, който почина на 6 юли 2002 г.



Актрисата е най-известна с ролята си на Велма Дейвис, жертва на отвличане, във филма от 1967 г. "Бони и Клайд".



Преди големия си пробив тя участва в многобройни телевизионни предавания, включително "Шоуто на Дона Рийд“, "Каруна“, "Дните на Долината на смъртта“ и "Алфред Хичкок представя“.



Еванс беше трикратна звезда на Бродуей в продукциите на The Dark at the Top of the Stairs, A Distant Bell и The 49th Cousin.