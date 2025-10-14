BBC.
Във вторник семейството му заяви, че певецът оставя след себе си "наследство от изключително трогателна музика“ и призова феновете да отпразнуват "дара на песента, който е оставил на света“.
Влиятелният певец беше известен с това, че е пионер в нео-соул музиката - жанр, съчетаващ R&B с други видове музика, включително хип-хоп и джаз.
Трите му албума му спечелиха четири награди Грами. Музикалният видеоклип към хитовата му песен "Untitled (How Does it Feel)“ привлече вниманието на широката публика, след като той се изяви в еднокадровото видео, гол, пеейки песента с колан.
