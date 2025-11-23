Личният дизайнер на принцеса Даяна Пол Костело е починал на 80 години, след като е ръководил дизайнерския екип на своята модна къща до последния си ден, пише "Дейли мейл".Ирландецът и модна икона Костело стои зад едни от най-известните тоалети на покойната принцеса на Уелс и продължава да ръководи собствената си марка чак до смъртта си.В изявление от неговия бранд, носещ неговото име, се казва, че той е починал в петък в Лондон, заобиколен от семейството си.В него се казва: "С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Пол Костело след кратко заболяване. Той беше заобиколен от съпругата си и седемте си деца и си отиде спокойно в Лондон.Молим да уважавате личното пространство на семейството в този труден момент."Роден в Дъблин през 1945 г., Костело започва кариерата си в Chambre Syndicale de la Haute Couture в Париж, преди да стане асистент-дизайнер на модиста Жак Естерел.По-късно се премества в Милано, за да подпомогне "Маркс енд Спенсър" в опита им да навлязат на италианския пазар.Опитът на "Маркс енд Спенсър" в Италия е неуспешен, но ирландско-американският дизайнер остава в Милано като дизайнер за луксозния универсален магазин La Rinascente, след което се премества в САЩ. Там е назначен за дизайнер на Ан Фогарти в Ню Йорк, след което основава собствената си марка — Paul Costelloe Collections.През 1983 г. той е назначен за личен дизайнер на Даяна, принцесата на Уелс, и продължава да работи с нея до смъртта ѝ през 1997 г.Той най-често облича Даяна за официални събития, но един от най-запомнящите се негови тоалети за покойната принцеса беше шифонова пола, която ставаше леко прозрачна, когато беше осветена отзад — нещо, което предизвика известни спорове.Сред другите дрехи, които той проектира за нея, са костюм в розово, изработен по поръчка, и розова и бяла рокля с флорални мотиви, която тя носи по време на посещението си в Нигерия през 1990 г.Партньорството му с принцесата го превръща в един от най-известните дизайнери на своето време, позволявайки му да облича множество други известни личности и дори да създаде сватбената рокля на дъщерята на Ричард Никсън.Марка Costelloe получава първата си покана да представи свои модели на Лондонската седмица на модата през 1984 г. и оттогава присъства на това годишно събитие без прекъсване.Брандът му и днес продължава да предлага колекции, включително дамска и мъжка мода, чанти и аксесоари, домашни изделия, бижута, очила и детски официални облекла.Костело развива и успешен бизнес в създаването на корпоративни униформи за големи международни компании и спортни отбори, сред които British Airways, Delta Airlines и Ирландския олимпийски отбор.На тазгодишната Лондонска седмица на модата неговият бранд представи ревю, което бе квинтесенцията на работата му през последните четири десетилетия: почит към старото наследство — смелите и ярки улици на Родео Драйв в Бевърли Хилс от 60-те години, като колекцията носеше заглавието Boulevard Of Dreams.Той продължава да ръководи дизайнерския екип на своята компания до смъртта си.Костело се жени за Ан Купър през 1979 г. и имат седем деца: Джесика, Уилям, Робърт, Гавин, Джъстин, Пол-Емет и Никълъс.През 2010 г. Костело е един от шестимата съвременни ирландски модни дизайнери, включени в серия пощенски марки на Ирландските пощи, заедно с Луиз Кенеди, Лейни Кио, Джон Роша, Филип Трейси и Орла Кийли.