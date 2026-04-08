Почина Стоян Йорданов – любимец от "България търси талант", спечелил златен бутон.

Тъжната вест бе обявена от жители на село Безмер, родното място на Стоян.

През 2022 година той впечатли журито със своята откровеност и гений, а водещият Сашо Кадиев му даде " Златен бутон “, изпращайки го непосредствено на финалите.

Самоук музикант, прочут с прякора Чибо, Стоян завоюва благосклонностите на публиката със своите улични осъществявания. Местните го разказват като човек с необикновен глас, който е носил наслада и горделивост на общността.

"Почивай в мир, Чибо! Село Безмер в никакъв случай няма да те не помни “, написаха в прощално обръщение негови съселяни.