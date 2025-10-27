ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина "най-красивото момче на 20-ти век"
©
Андресен придобива международна слава след участието си в италианския филм "Смърт във Венеция“. По-късно той става герой на документалния филм "Най-красивото момче на света“.
Роден през 1955 г., Андресен дебютира на екрана във филма на Рой Андерсон "Любовна история“ от 1970 г. Година по-късно италианският режисьор Лукино Висконти му възлага главната роля на Тадзио във филмовата адаптация на новелата на Томас Ман "Смърт във Венеция“. След излизането на филма Андресен постига световна слава и привлича огромно обществено внимание както с играта си, така и с впечатляващата си външност. Висконти е този, който го нарича "най-красивото момче на 20-ти век“.
Още по темата
/
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установили наличието на природен газ в стълбището
17.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Още от категорията
/
Психотерапевт: Това е причината домакините да имат проблем с простирането, обирането на паяжините и ползването на високо разположени шкафчета
12:34
"Общинска банка" е първата банка у нас, която въведе услугата "Проверка на получателя" – нов стандарт за сигурност при преводи в евро
10:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.