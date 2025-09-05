ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина най-възрастният член на британското кралско семейство, Чарлз и Камила се прощават с херцогинята на Кент
Херцогиня Катрин беше най-възрастният член на кралското семейство - на 92 г. - омъжена за принц Едуард, херцогът на Кент, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II, пишат от BBC.
"Крал Чарлз III и кралица Камила, заедно със всички членове на кралското семейство, се присъединиха към херцога на графство Кент, неговите деца и внуци, за да почетат подобаващо херцогинята и нейната отдаденост към поста ѝ", се посочва в съобщението.
Росица ЧИНОВА
