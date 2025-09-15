ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина отец Иван!
©
"От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда. През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората", заяви Георгиев.
През годините 80-годишният отец успя да създаде приюти в три села - Нови хан, Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско), където настаняваше хора в нужда.
Последните години обаче отецът се сблъска със сериозни проблеми. дин от най-тежките моменти беше през 2014 г., когато катастрофира между пловдивското село Цалапица и град Съединение. След инцидента свещеникът беше с травма на главата, гръдния кош, счупена на две места бедрена кост на десния крак и тежък проблем на меките тъкани на подбедрицата. Месеци отне, докато духовникът се възстанови и да проходи самостоятелно.
След това на няколко пъти отец Иван влизаше в болница и му откриха диабет. Отчето припадна по време на летен лагер и се появиха усложнения с кръвното налягане. Преживя и два инсулта, след които част от лицето му се парализира и изпитваше затруднения да говори.
Последно имаше проблеми със зрението, които трябваше да бъдат решени с операция, но се оказа, че интервенцията е опасна за здравето му и лекари отказаха да я извършат.
Още от категорията
/
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:52
Жена чака 33 години, за да разбере, че е дошъл краят на разследването на кражба: Бях шокирана!
09:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Ponk
преди 1 ч. и 2 мин.
Бог да го прости! Да почива в мир! Нашето коле ,онази кгб отврат "патриарха" и другите тулупи да се поучат какво е да служиш на Бог и хората,а не на силните за деня и рускенефа!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.