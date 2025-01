Почина последният жив член на The Band

© Виртуозният музикант Гарт Хъдсън почина на 87-годишна възраст. Той бе последният жив член на легендарната The Band.



Ян Хауст, дългогодишен приятел и колега на Хъдсън, потвърди смъртта му пред Rolling Stone. Той отказа да разкрие причината за смъртта, но отбеляза, че Хъдсън "е починал в покой“.



Хъдсън е един от най-изобретателните клавиристи в историята на рокендрола. Той е роден в Лондон, Онтарио, на 3 август 1937 г. - години преди колегите си от групата - в семейството на талантливи музиканти: Майка му е пианистка, а баща му свири на различни духови инструменти, въпреки че работи като инспектор във ферма и ентомолог.



Хъдсън свири на клавишни инструменти във влиятелната рок група The Band, която се сформира през 1957 г. и първоначално се нарича Hawks. Групата е известна с концертите си с Боб Дилън и през 1968 г. издава дебютния си студиен албум "Music from Big Pink“.



The Band e съставена от четирима канадци и един американец, съществува от 1960 до 1976 г., записвайки девет албума, преди да се преформира за още три през 80-те и 90-те години.



Бандата е въведена в Залата на славата на рокендрола през 1994 г. и също така е удостоена с наградата Грами за цялостни постижения през 2008 г. Те също се празнуват в Канада, въведени са в Музикалната зала на славата на наградите Juno през 1989 г. и получи звезда на Алеята на славата в Торонто през 2014 г. Като физическо лице Хъдсън също е въведен в Блус Залата на славата, Лондонската музикална зала на славата и най-скоро беше награден с Орден на Канада през 2019 г.