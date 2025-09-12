ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина велик щангист
Причината за смъртта на Чемеркин не се уточнява.
"Невъзвратима загуба за целия свят на вдигането на тежести. Днес си отиде от този свят Андрей Иванович Чемеркин. Човек-легенда, човек-епоха. Руската федерация по вдигане на тежести изразява искрени съболезнования на роднините и близките на Андрей Иванович. Скърбим заедно с вас," се казва в съобщението.
Чемеркин спечели златото в свръхтежка категория на Олимпиадата през 1996 г. и стана бронзов медалист на Игрите през 2000 г. в Сидни.
Той е също така е четирикратен световен шампион и двукратен европейски шампион. В хода на кариерата си Чемеркин постави няколко и световни рекорда.
