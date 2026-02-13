Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
© Plovdiv24.bg
Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина. В стремежа си към монашески подвиг, той на 18 години се оттеглил в една планина в Кападокия и там прекарал 25 години в пост, бдение, молитва и борба с много бесовски изкушения.
След като по чудо се спасил от поредното изкушение, Мартиниан решил никъде да не се установява за постоянно, а непрекъснато да странства. За две години обходил 164 града, като навсякъде проповядвал и поучавал народа в истините на вярата и правилата на духовния живот. Така в непрестанно пътуване продължил подвига си, докато се упокоил в дълбока старост в 422 г.
Свети Евлогий бил родом от Сирия и живял през VI-VII век.
Получил добро образование в родината си, той станал монах и бил ръкоположен за свещеник в град Антиохия. Служил примерно в антиохийската църква, а по-късно заради мъдростта и добродетелите си бил избран за архиепископ на Александрия, Египет. Останал на този пост цели 28 години (579-607 г.).
Свети Евлогий живял праведно и ръководил Църквата с много разум и любов към хората.
Затова по неговите молитви Бог извършил редица чудеса. През 589 г. той свикал събор в Александрия, за да осъди две групи еретици. Бил и убеден противник на монофизитството.
Запазени са някои от неговите богословски съчинения като “За двете природи на нашия Господ и Бог, и Спасител Иисус Христос", откъси от беседата му “За Троицата и божественото домостроителство" и други. В своите произведения той развива учението за “природната" човешка воля у Богочовека Христос, говори за “две действия" и “две воли" у Него, като подкрепя становищата си с дълбок анализ на основните евангелски текстове. В това отношение свети Евлогий е пряк предшественик на големия богослов от VII век свети Максим Изповедник. Упокоил се в мир в 607 г.
Днес имен ден празнуват Евлоги, Евлогий, Евлогия, Зoя.
Още от категорията
/
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12.02
Шеф Манчев се подмлади
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Почина Никол Караджова
11:05
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до ...
12:45 / 12.02.2026
"Мумията" се завръща на голям екран през 2028 г.
11:19 / 12.02.2026
Интересен празник е днес! Не кълнете!
08:26 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.