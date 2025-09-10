Ekathimerini.
Представители на сектора на общественото хранене изчисляват, че потреблението е спаднало средно с 20% в сравнение с миналата година, като в някои региони спадът е по-рязък. Нарастващите оперативни разходи допълнително оказват натиск върху бизнеса, който вече е изправен пред намален брой посетители и по-малки поръчки както от чуждестранни, така и от местни клиенти.
За разлика от това, супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит, тъй като посетителите се обръщат към готови ястия и хранителни стоки като по-евтини алтернативи на храненето навън.
Според данни на NielsenIQ, продажбите в супермаркетите в цялата страна са се увеличили със 7,8% по стойност до 10,44 милиарда евро през годината до 24 август. Продажбите на храни и напитки са се увеличили със 7,5%, докато пресните продукти и артикулите, продавани на тегло, са се повишили с 11,5%. Регионалният растеж е бил най-силен в островна Гърция, с ръст от 11,3%, като Крит е с 9,7%.
Квото Такоа
преди 2 ч. и 33 мин.
Просто в ресторанта ти казват че няма интернет и те молят да платиш кеш, а не с карта и парите не се отчитат после :) Затова са намалели оборотите. Сивата икономика не е само в България.
Анонимен
преди 2 ч. и 47 мин.
Не е вярно....хляба и водата са без пари навсякъде.... ха-ха.... ха-ха.....сядаме на ресторант,поръчваме ШОПСКА САЛАТА (НЕЗНАЙНО ЗАЩО В ГЪРЦИЯ И ВИКАТ ГРЪЦКА).....ТОПИМ СИ ВСИЧКИ С БЕЗПЛАТНИЯ ЛЯБ.....ПИЕМ ЕДНА СТУДЕНА ВОДА (ПОДАРЪК).... ПЛАЩАМЕ НИЩО СИ.....И ГОТОВО..... ХА-ХА.......МИ ТО ЕДИН САНДВИЧ НА ПЛАЖА Е 18 !!!! ЕВРО.....БИРАТА 5-6....ДРУГОТО НЕ ПОСМЯХ ДА РАЗЛИСТА.... ХА-ХА-ХА.......АБЕ БЕЗ ПАРИ Е ВСИЧКО ТАМ ....НА СЕЛО....... АСПРОВАЛТА,ПОРТО ЛАГОС,МИРА.....ЕДИ КАКВО СИ,ПЕРАМОСИ МЕРАМОСИ....КАВАЛИ МАВАЛИ.....И ЩЕ СРАВНЯВАМ АЗ КЪРА СЪС СЛЪНЧАКА.....Е ,КАК ДА СТАНЕ.... ХА-ХА.... ХАХАХА.....ВСЕ ЕДНО СЛЪНЧАКА ДА ГО СРАВНЯ С ИБИЗА,ЛАС ВЕГАС ИЛИ ДУБАЙ......СЪЩАТА РАБОТ
Анонимен
преди 3 ч. и 4 мин.
Защото е много евтино!
Анонимен
преди 5 ч. и 9 мин.
За един октопод още връщам кредит
