Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
“Там това се случва толкова рядко, че появи ли се лекар всички започват да му дават от всякъде. Даже се чудя какво ще я правя толкова голяма къща. Има и голям двор." Съпругата му не работи, а няма и нужда. Тя се грижи за дома.
В САЩ много ценят медицинските кадри. След получаване на диплома е трябвало да вземе лиценз за практика точно в този град, като издържи изпит за общо образование. Всички те имат такси, които се възстановяват при назначаване.
Графикът на Данаилов е една седмица работи, една почива. Вече има пациенти. Плащат му по 111 долара на час, пише Телеграф.
