Подарък на 80 бона краси ръката на Мисис България
©
Става дума за култовия модел Big Bang - лимитирана серия, разпознаваема с масивния си корпус, бяла каишка и бял циферблат, украсени с диаманти. Под снимката Теа написа кратко, но красноречиво послание: "Благодаря ти, скъпи мой, отдавна мечтаех за този Big Bang. Според запознати цената на подобен модел може да варира между 60 и 80 хиляди лева в зависимост от вида и броя на скъпоценните камъни, инкрустирани в корпуса и каишката. Фирмата отдавна е символ на статус, класа и финансови възможности, а моделът този Big Bang е сред най-желаните в колекциите на световния елит.
От снимките става ясно, че подаръкът със сигурност не е от Дядо Коледа, а от половинката на Мисис България. Мъжът до нея, от когото тя има син, явно не е пестил средства, за да сбъдне мечтата й. Семейството е прекарало празниците в Дубай, където се намира от няколко седмици. Теа сподели кадри от разходки из емблематичните забележителности на арабския мегаполис, както и мили моменти със сина си. Лукс, слънце, скъпи подаръци и семейна идилия - празници като от приказките за Мисис България.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма, 2025 ще бъде сред петте най-топли години в България
10:22
Кражба на кола за секунди: Как го правят автоджамбазите – без ключ, без счупено стъкло, дори без включване на алармата
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Истината за фризера: След колко време месото, каймата и рибата са...
21:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.