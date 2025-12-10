Подиграват Джизъса заради Митрофанова
Бившият футболист благодари на руската посланичка за поканата и гостоприемството! Благо Джизьса поназнайва руски, защото доста години игра в Русия. От там е бившата му жена от общо четири - Есмер Омерова, която той заряза с бебе на ръце. Естествено, любопитният кадър предизвика вълна от шеговити коментари.
"Ако и за Митрофанова се ожени Благой, ще го предложим за орден "Стара планина", майтапи се потребител във Фейсбук. "Те такава булка му трябва. Ще има много парички и още повече бебета и женички".
Някои съзряха в кадъра дори и предстоящия нов сезон на "Ергенът", макар че нито кастинг е проведен, нито ергенът е избран. Има обаче и сериозни хора, които призовават да не се обижда чуждия дипломат.
"Митрофанова е представител на руската държава и е сериозен дипломат, спрете с глупостите", пишат от групичката на сериозните. Но едно е сигурно - Благо пак прикова погледите, и то без футболна топка в ръка.
