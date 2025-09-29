Кадрите предизвикаха вълна от реакции и коментари, като феновете им не скриха любопитството си към новата двойка. Петканов и Петкова изглеждаха видимо щастливи, наслаждавайки се на шоуто на британската звезда.
Петканов се появи с бившата моделка и
прясно разведена участничка на премиерата на риалитито "Traitors: Игра на предатели", видя тогава първи "България Днес". Те пристигнаха заедно с момиченцето на Глория - червенокоса красавица. Тя е плод на любовта на бившата бигбрадърка и по-възрастния от нея варненец Методи Велинов, пише "България Днес".
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.