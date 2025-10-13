Zimoti.com, средната цена на квадратен метър достига 1600 евро. Паралелно с това, месечният наем на двустаен апартамент в града вече е около 500 евро – ниво, което значително изпреварва ръста на доходите.
Официалната статистика на НСИ потвърждава тези тенденции: Варна е сред градовете с най-висок годишен ръст на цените за първите шест месеца на 2025 г.– 8,7%, спрямо края на 2024 г. Това поставя въпроса – покупка или наем: кое е по-разумното решение в настоящата пазарна среда?
Купувачите, които разполагат със стабилни доходи и възможност за самоучастие, могат да осигурят стойността на своя дом в контекст на очаквано продължаващо поскъпване. Инвеститорите също проявяват засилен интерес, въпреки че възвръщаемостта от наем в България остава около 3–4% годишно.
Картата на Варна показва ясно разграничение между различните райони. Най-високи цени поддържат квартали като Гръцка махала, Бриз, Свети Никола и Център, които предлагат престиж, гледки и близост до Морската градина. По-умерено съотношение между цена и качество се наблюдават в квартали като Левски, Възраждане и Чайка – предпочитани от семейства и активни работещи. Райони като Аспарухово, Кайсиева градина и Пчелина продължават да се развиват с ново строителство и остават сред по-достъпните опции.
Сравнението между покупка и наем през 2025 г. във Варна зависи основно от хоризонта на пребиваване и личната финансова устойчивост. Покупката на имот във Варна е логичен избор за тези, които планират дългосрочно оставане в града, докато наемът остава адекватна опция за хора в преходен етап или с нужда от по-голяма гъвкавост.
