ЗАРЕЖДАНЕ...
Полк. Станчев: В Сръбско-българската война нашите войски успяват да покажат завидна храброст и жертвоготовност
© Военна академия Г. С. Раковски
В Сръбско-българската война българските войски успяват да покажат завидна храброст, жертвоготовност и желание да победят. "Младата Българска армия се утвърждава като победоносна. В цяла Европа вече започва да се говори с уважение за България“, отбеляза историкът.
Българите започват войната без предварителен план. В хода на военните действия се взема решение най-решителното сражение да се даде на Сливница. "Първоначално е съществувал замисъл да се изостави София и сърбите да се посрещнат на Ихтиманските възвишения, т.е. столицата да се остави на сърбите, но именно Рачо Петров застава твърдо и казва: по никакъв начин Българската армия няма да напусне София“, разказа проф. Станчев.
Когато руските офицери по заповед на Петербург напускат България и оставят българите и армията, преобладаващата част от българските офицери посрещат с облекчение тръгването им. "Защото дотогава на тях не им е давана възможност да се изявят и да заемат по-високи постове в Българската армия. Те са били с много висок дух. Една значителна част от тях са участвали в национално-освободителното движение, в Руско-турската война, те са били посветени на военната служба и са желаели да се развият и да станат началници, да се издигнат до генерали. Именно тогава се отваря тази възможност и като че ли тя е стимулът да направят всичко, включително свръхсилите си, за да могат да оглавят ръководството на Българската армия и да направят така, че тази война да завърши победоносно за България“, обясни военният историк.
Още от категорията
/
Почина голям актьор
10.09
Йоанна Зъбчева разказва за проекта "Средна земя", който предлага оптимистичен поглед към настоящето и бъдещето на България
05.09
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
30.08
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
30.08
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
17.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:47 / 21.09.2025
След дълга пауза: Голяма холивудска звезда се завръща към музикат...
16:16 / 21.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.