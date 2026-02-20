Доклад на RE/MAX Europe показва, че почти половината европейци, които нямат собствен дом, или не могат да си позволят покупка, или изобщо не желаят да купуват. Данните се различават значително между отделните държави, което до голяма степен отразява натиска върху достъпността на жилищата. Според изданието за 2025 г. в 23 страни близо половината от анкетираните заявяват, че никога няма да могат да придобият имот или не проявяват интерес към това.Проучването, проведено през август 2025 г., задава директния въпрос: "Кога, ако изобщо, смятате, че ще можете да закупите имот?“. Средно 29% от участниците отговарят: "Никога – не мисля, че някога ще мога да си купя имот“. Делът варира чувствително – от 13% в Турция до 44% в Чехия. Поне една трета от анкетираните споделят този песимизъм в Словения, Италия, Малта, Ирландия, Полша и Унгария. Сред големите икономики Италия отчита най-висок дял, докато Испания и Франция са с по-ниски стойности, а Германия и Обединеното кралство са близо до средното равнище.Главният изпълнителен директор на RE/MAX Europe Михаел Полцлер коментира пред Euronews, че бавният икономически растеж в много части на Европа ограничава увеличението на доходите, докато цените на имотите продължават да растат. Това прави достъпността сериозно предизвикателство, особено за по-младите поколения, дори на пазари със сравнително стабилна заетост. По думите му в страни като Германия, Австрия и Чехия все повече хора се отдръпват от пазара поради растящите цени и по-дългите периоди за спестяване.Около 15% от анкетираните посочват, че не се интересуват от покупка на имот. Делът варира от 4% в Ирландия до 31% в Германия и надхвърля 20% в Нидерландия, Австрия и Швейцария. В други държави като Турция, Испания, България и Унгария процентът е едноцифрен. Полцлер подчертава, че освен ценовия фактор има и културни особености – например в Германия и Австрия наемането е широко разпространено и социално прието, а стабилните наемни пазари и силната защита на наемателите намаляват усещането за спешност при покупка.Когато се обединят онези, които смятат, че никога няма да могат да купят, и тези, които не желаят, се оказва, че средно 44% от европейците без собствен дом се съмняват, че някога ще притежават жилище. Делът надхвърля 50% в Германия, Австрия, Чехия, Нидерландия и Швейцария, докато Малта, Италия, Финландия и Словения са близо до тази граница. Турция прави впечатление с най-нисък дял – едва 18%, което според Полцлер се обяснява с възприемането на имотите като средство за съхранение на стойност въпреки инфлацията и финансовата нестабилност.Сред причините за нежеланието да се купува имот най-често се посочва удовлетвореност от настоящото положение – 53% от тази група не виждат нужда от покупка. Други изтъкват постоянните ангажименти, свързани със собствеността, високата цена или желанието за по-голяма гъвкавост. Само малка част се притесняват от евентуален спад в цените. Въпреки предизвикателствата, притежаването на дом остава важна цел за мнозина, макар все по-често да се разглежда като финансова стратегия, а не просто като социален етап. Данните на Евростат показват, че близо 70% от жителите на ЕС живеят в собствено жилище, а около 30% – под наем, пише businessnovinite.bg.