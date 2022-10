Полудяха по новия й албум, който срина Spotify

© Десетият албум на Тейлър Суифт "Midnights", който бележи постепенното завръщане на американската певица и авторка на песни към поп музиката, предизвика лудост сред онлайн феновете след излизането си - и срина Spotify.



Феновете на Суифт от САЩ до Франция и Великобритания бяха принудени да чакат търпеливо с часове, за да чуят за първи път най-новото звучене на звездата в стрийминг платформата - пусната точно в полунощ.



13-те песни от албума разказват "историята на 13 безсънни нощи, разпръснати през целия ми живот", обясни Суифт в Twitter. Заедно те образуват "пълна картина на интензивността на този мистичен, безумен час".



След като всички проблеми със Spotify бяха разрешени - най-вече в рамките на час - ентусиастите откриха мелодии, поставени в електро-поп ритъм, допълнени със синтезатори, вдъхновени от дъбстепа ритми и по-андрогинска нотка на вокалите на Суифт.



32-годишната певица, която започва кариерата си в кънтри жанра, преди да се преориентира към поп музиката и да се превърне в мегазвезда, изоставя в новия албум по-скорошната си инди-фолк жилка.



Поп звученето бележи отстъпление от "Evermore" и "Folklore" - двата ѝ предишни албума, които бяха записани по време на пандемията, последният от които спечели наградата за албум на годината на наградите "Грами" през 2021 г.



В "Midnights", който включва плавните вокали на Лана Дел Рей в дуета "Snow on the Beach", Суифт предизвиква известна мечтателна мистика, допълнена с нощни размисли - нейните размисли за остаряването и сложността на любовта.



В по-голямата си част среднощният албум очарова и критиците. Той беше топло приет от The Guardian, който го нарече "хладен, събран и зрял" сборник, "пълен с фантастични песни".