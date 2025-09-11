ЗАРЕЖДАНЕ...
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
©
64-годишната Катрин разкри новата си по-къса прическа именно по време на фестивала. Актрисата блестеше в приказна светлосиня рокля, дълга до земята, която имаше за акцент ефектни блестящи елементи. Най-впечатляващият аксесоар, който допълваше визията й, бяха обувките, които са на българския бранд "Ингилиз“ от Пещера. Моделът е Paula и представлява ефектни сандали в сребристо с висок ток. Цената им е 705 лева, но в момента са в разпродажба за 352 лв.
Актрисата от "Дързост и красота“ не пропусна да отбележи събитието от червения килим в социалните си мрежи, както и да спомене на кои марки дължи перфектния си външен вид – в това число беше спомената и българската марка обувки, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
16:07
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността"
14:58
Племето на Лечителите от "Игри на волята" за пореден път доказа, че интелектът е с предимство пред мускулите
14:58
Проф. Донка Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама в съотношение 2/3 зеленчуци и 1/3 плодове
10:30
Българин, блокиран на летището в София заради самолета на Ryanair: Разочаровани сме! Изживяване от Ада!
09:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.