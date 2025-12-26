Помните ли репликата от "Сексът и градът"– "Пиенето на вино от кутия е пълно падение"...Така ли е?
© Фокус
Все пак, производителите на вино отстраняват тези предразсъдъци, като предлагат все по-качествени варианти. Виното в кутия е лесно за носене и съхранение, а и намалява риска от счупване в сравнение с бутилките. Според Wine Enthusiast, много производители, като Bota Box, предлагат вино в кутия, което не само е удобно, но и с високо качество. Доказано е, че вината в кутии могат да се конкурират успешно с бутилките по отношение на вкуса и аромата.
В допълнение, производството на вино в кутия е и по-екологично, напомня ФОКУС. Кутиите са по-леки и изискват по-малко енергия за транспортиране, а също така са рециклируеми. Според Forbes, все повече хора започват да разбират, че удобството на виното в кутия не означава непременно компромис с качеството.
Въпреки предразсъдъците, свързани с виното в кутия, производителите работят за променяне на общественото мнение. Качеството и удобството на този вид опаковка го правят все по-популярен избор за много винолюбители.
Още от категорията
/
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
08:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
2026 ще е годината на Червения огнен кон! Ще "изгори" всичко стар...
17:37 / 25.12.2025
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези д...
16:25 / 25.12.2025
Топ рецепти за махмурлук!
13:59 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.