Попфолк певец успя да измами публиката със снимка
Различните сайтове развихриха въображението си и започнаха да гадаят какво е това ново предаване на Маги Халваджиян. Историята обаче се оказа като онзи виц за компютрите и компотите.
Всъщност Маги Халваджиян няма да прави ново музикално риалити. Снимката, която Меди качи в интернет, се оказа кадър от новия му видеоклип на песента "Жена мечта“. На бюрото до него дори не седят Саня Армутлиева, Любен Дилов-син и Фънки, а техни двойници. И тримата дубльори много приличат на оригиналите, но само толкова. Меди обаче успя да заблуди всички, пише HotArena.
"Новата ми песен е моят начин да изразя своето мнение относно комерсиалното всеобщо възприятие за красота - каза певецът, представяйки новия си видеоклип. Всички жени по света са красиви! Не е нужно да увеличавате устните си или скулите си, за да бъдете красиви. Не е нужно да спазвате диети, които са крайно вредни за вашето здраве, само защото си мислите, че така ще бъдете красиви. Нужно е да се обичате такива, каквито сте! Този, който ви обича, ще ви обича заради това, което сте! Подрастващите трябва да знаят, че корекциите не са признак на висок статут, положение или красота.“
