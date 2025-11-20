Попфолк певицата и риалити звезда Залия изненада феновете с радостна вест.Чаровната блондинка е в очакване на първата си рожба.Това стана ясно с публикуването на фотосесия, на която показва леко наедряло коремче и снимки от ултразвук.На кадрите е и щастливият татко Деян."Най-добрият сувенир от медения ни месец“, написа към снимките Залия, издавайки, че включването от щъркела е било след сватбата им.Припомняме, че Залия и Деян се прочуха като участници в романтичното риалити предаване "Един за друг“, пише "Телеграф".