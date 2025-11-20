Попфолк певица и участничка в "Един за друг" очаква първото си бебе
©
Чаровната блондинка е в очакване на първата си рожба.
Това стана ясно с публикуването на фотосесия, на която показва леко наедряло коремче и снимки от ултразвук.
На кадрите е и щастливият татко Деян.
"Най-добрият сувенир от медения ни месец“, написа към снимките Залия, издавайки, че включването от щъркела е било след сватбата им.
Припомняме, че Залия и Деян се прочуха като участници в романтичното риалити предаване "Един за друг“, пише "Телеграф".
Още по темата
/
Бачорски: Приемам залози
19.11
Още от категорията
/
Специалист: Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят
10:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за...
22:27 / 19.11.2025
Д-р Васил Шишков от ВМА: Задъхвате ли се? Проверете за ХОББ!
16:56 / 19.11.2025
Иво Сиромахов посочи единствения път, по който можем да оправим д...
14:36 / 19.11.2025
Официално: Много почивни дни по Коледа и Нова година
12:32 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.