Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Певицата и бивша звезда на Little Mix Пери Едуардс обяви, че е бременна с второто си дете, съобщи ITV.

Певицата вече има син с годеника си, бившия английски футболист Алекс Окслейд-Чембърлейн.

Едуардс сподели новината в публикация в Instagram с надпис "Познай какво, скъпи...“.

Публикацията показваше Едуардс с бяла тениска с надпис на гърба "Ако искаше, щеше...“. След това певицата се обърна, за да разкрие коремчето си, а отгоре пишеше "...и го направи!“. Окслейд-Чембърлейн и Аксел (синът им) се присъединиха към Пери за прегръдка в края на видеото.

Гърбът на тениската също препраща към заглавието на последния ѝ сингъл.

Публикацията беше залята с коментари от приятели и фенове, които поздравяваха певицата, включително от бившите ѝ колеги от групата Little Mix - Джейд Търлуол и Лий Ан Пинок.

Търлуол написа: "Обичам ви и много се радвам за всички вас.“

Пинок добави: "Само най-добрите новини! Обичам ви всички.“

Новината идва, след като певицата разкри за първи път в подкаст, че е имала два спонтанни аборта, веднъж преди да роди сина си и отново след раждането му.