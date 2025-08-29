ЗАРЕЖДАНЕ...
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще я смени
На 1 септември публицистичното предаване "Пресечна точка“ ще посрещне публиката с ново лице – Юлия Манолова. Водещата на Новините на NOVA NEWS ще замести Анна-Мария Конова, която излиза в отпуск по майчинство, пишат от Блиц.
Със своя богат журналистически опит, Юлия Манолова ще търси пресечната точка на най-важните теми от деня в дискусия с лидери на мнение и известни личности всеки делничен ден, веднага след Новините на NOVA в 16:00 ч.
Юлия Манолова е познато лице от екрана. Кариерата й започва в частната телевизия Евроком-Пловдив, където работи като международен редактор и водеща на новини, докато следва Международни икономически отношения.
В обществената телевизия работи като редактор и водеща на сутрешния блок "Денят започва", предаването "БНТ Такси" и новинарските емисии "По света и у нас".
В продължение на три години е водеща и редактор на ежедневното, двучасово, новинарско предаване "Нюзрум" по Нюз7. В частната телевизия Би Ай Ти работи като изпълнителен продуцент на новините и водеща на авторското предаване "Една различна неделя".
В продължение на две години е изпълнителен продуцент на сутрешния блок на телевизия Европа.
Анна-Мария Конова пък тръгва от bTV. Тя се присъединява към екипа на NOVA през пролетта на 2021 г. като репортер в Новините на NOVA. От август 2022 до август 2023 г. тя е водеща на съботно-неделния сутрешен блок "Събуди се“, докато титулярната водеща Марина Цекова e в отпуск по майчинство.
Сега на свой ред тя също излиза в майчинство.
