Здравното предаване на bTV "Светът на здравето“ се завръща с нов сезон от 27 септември (събота) с компетентна здравна информация, полезни съвети и вдъхновяващи разкази на пациенти, преминали през тежки диагнози.Вече 25 години д-р Щонова проповядва ползите на профилактиката, проактивните здравословни избори и интегралния житейски подход в постигането на пълноценен дълголетен живот. Създател на научно-базираната здравна журналистика в България, тя вдъхновява хората да осъзнаят потенциала и психичната сила на дисциплинирания ум.Ето как самата д-р Щонова много емоционално отбеляза завръщането си на екран:Четвърт век здраве и смисъл.Мила моя, вярна и любима публика.Мили хора.Утре започва нашата 25-а година заедно.Не мога да повярвам … как те отлетяха.Ние нямаме сетиво за време, да … и всичко е въпрос на перцепция и на мен все ми се струва, че това е вчера. Първият ми ефир беше на 1 октомври 2000 година в ТВ Евроком България.Не мога да повярвам … сякаш току-що започвам.Не е истина …Преди 25 години можех да си купя еднопосочен билет, бях млада, знаеща, можеща. Бях лекар, специалист невролог, с целия свят пред себе си. Можех да избягам … да избера себе си, да пренеса труда и страстта си другаде, но останах в свят, където болката … не е само физическа, а е оплетена в лепкави мрежи на бюрокрация … и в една система, която толкова често оставя пациентите сами срещу страданието. Останах в една система, която не уважава човека … нито лекаря. Но вместо да проклинаш мрака … запали свещ. Винаги това ме движи.Останах, за да помагам по друг начин, по моя си начин. Исках да създам пространство, в което здравето не започва от рецептурната книжка, а от знанието. От профилактиката. От съзнателните избори. Създадох мой си телевизионен университет “Преди лекарствата", за да учим заедно … как да живеем така, че да не ставаме пациенти.Тогава … преди 25 години … в България никой не говореше за проактивна здравна култура и никой не беше чувал за научно базирана здравна журналистика. Тошо Тошев и Васа Ганчева … мир на праха им … се чудеха какво ще излезе … но все пак ми дадоха шанс. Никой не вярваше, че една телевизионна минута може да спаси човешки живот. Но аз вярвах. И това се случи. И продължава да се случва. И сега … и днес … и вие ще видите това в ефира ни в неделя.Благодаря на всички прекрасни колеги, гости и лекари, които отделят от безценното си време, които идват в студиото и споделят знания, открития и опит.За мен образованието и информираността са истински двигател, те са допинг … това е свещено.От все сърце искам да благодаря на екипа … и на всички колеги по пътя … с които вече четвърт век творим. Зад кадър стоят хора с изключителна отдаденост, професионализъм и морал - хора, които монтират до късно през нощта, без да се оплакват, без да мрънкат, защото вярват в смисъла на това, което правим.Моята продуцентка Ралица често ми казва:- Ти си единствената причина, поради която все още се занимавам с телевизия!Но истината е, че ние всички заедно сме причината това предаване да диша, да расте и да вдъхновява. Защото не сътворяваме просто телевизия … или някакъв обидно кух ефир, а любов, кауза, култура и мисия.Благодаря на bTV, че съхрани предаването ни в ефира си!За тези 25 години никога не съм отсъствала от ефир.Никога.Винаги на пост!Аз нямам дубльор за каскадите!Водила съм болна, водила съм бременна.Водила съм тъжна, водих докато пишех дисертацията и книгата си. Водих, докато участвах в Dancing Stars … винаги.За този четвърт век съм разказала над 1340 лични истории … прекрасни истории на хора-феникси, които вдъхновяват всички нас да не се губим, да имаме силата да се изправяме и продължаваме след всеки удар на съдбата.Благодаря ви, мили хора, за любовта, за подкрепата, за отношението … писмата. Получила съм толкова много обич … разбира се, имало е и сълзи .. и критики, обиди, огорчения, разочарования, болка. Но аз си обичам всяка усмивка, всяка сълза. Всяка безсънна нощ … и урок.Дъщеря ми е на 20 години.И аз обичам това предаване като мое второ дете … което е на 25.Благодаря.Поклон, грамотна и чудна публика.За мен е чест да мога да ви служа.