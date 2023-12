"Порой от завъртания": 2 милиона лева в безплатни залози е празничното предложение на efbet.com

© Празничният период чука на вратата, като десетина дни ни делят от Коледа. Празниците в платформата за онлайн залози efbet.com вече започнаха, тъй като компанията не изневерява на мотото си "Бонусите са важни" с новото попълнение в колекцията си от промоции през 2023 година.



Празничен "порой" от завъртания - зимната топ промоция от efbet



Голямото празнично промо на efbet идва от Pragmatic Play и е на очаквана обща стойност от 2 милиона лева - на толкова се оценяват безплатните завъртания, които букмейкърът ще раздаде на своите потребители в периода 05.12.2023 - 09.01.2024!



"Holiday Spins Splash", или иначе казано "Празничен Порой от Завъртания", се провежда в пет последователни седмици, по време на които ще има определени игри, на които залозите могат да доведат до спечелването на безплатни завъртания. Всяка седмица общият брой безплатни завъртания е 20 хиляди, което прави общо 100 хиляди за Промоционалния период. Очакваната обща стойност на безплатните завъртания е 2 милиона лева.



Вторият седмичен период вече започна (13 - 19.12), като игрите, които могат да донесат безплатни завъртания по време на Промоционалния период, са: Sweet Bonanza Xmas™; Gates of Olympus™; Santa’s Great Gifts™; Sugar Rush; Bigger Bass Bonanza™. Колендата версия на "Sweet Bonanza" е единствената игра, която е включена и в 5-те седмични периода.



За да се включи в промоцията на efbet, потребителят трябва да направи залог с реални пари, на която и да е от участващите игри по време на Промоционалния период. Добрата новина е, че няма изискване за минимална стойност на залога, а един залог, поставен, на която и да е от участващите игри, може да задейства максимум 1 произволна награда от съответния седмичен “Holiday Spins Splash“ награден фонд.



Също така един потребител може да спечели повече от една награда по време на всеки седмичен “Holiday Spins Splash“ в рамките на Промоционалния период.



Ето и кои са предстоящите седмични периоди и прилежащите към тях казино игри:



2-ри седмичен “Holiday Spins Splash“ - от 13.12.2023 - 00:01 до 19.12.2023 - 23:59 CEST. Участващи игри: Sweet Bonanza Xmas™; Gates of Olympus™; Santa’s Great Gifts™; Sugar Rush; Bigger Bass Bonanza™.



3-ти седмичен “Holiday Spins Splash“ - от 20.12.2023 - 00:01 до 26.12.2023 – 23:59 CEST. Участващи игри: Sweet Bonanza Xmas™; Christmas Carol Megaways; Santa™.



4-ти седмичен “Holiday Spins Splash“ - от 27.12.2023 - 00:01 до 02.01.2024 - 23:59 CEST. Участващи игри: Sweet Bonanza Xmas™; Big Bass Bonanza™; Sweet Bonanza™; Twilight Princess™.



5-ти седмичен “Holiday Spins Splash“ - от 03.01.2024 - 00:01 до 09.01.2024 - 23:59 CEST. Участващи игри: Sweet Bonanza Xmas™; Joker's Jewels.



Бонусите в efbet не спират дотук



По време на празниците действащите предложения и игри на efbet.com продължават с пълна сила - "1 000 000 лв. Pragmatic Play Слот Маратон Презареждане“, който отново е с игрите на “Pragmatic Play“. Потребителите може да се чувстват и като на Олимпийски игри, тъй като, освен маратон тази година, по празниците има и спринт с общ награден фонд 300 хиляди лева, с игрите на EGT Digital.



Разбира се, превърналите се в константа бонуси за спорт и казино, персонализирани оферти и безплатни бонуси продължават в efbet, където могат да бъдат намерени още:



- Drops and Wins турнири за казино и "лайв" казино на обща стойност 5 милиона лева.



- Турнир на The Better Platform с обща награден фонд над 200 хиляди лева.



- Срещи с 0% марж за любителите на спортните залози.



- Начални бонуси за Казино и Спорт.



Втора поредна седмица с над 5 милиона лева печалби от казино



Казино секцията на efbet отново успя да генерира над 5 милиона лева печалби за потребителите, този път в периода 04 - 10.12. Общата сума е 5 573 790 лева, което е повече от 2 пъти повече спрямо печалбите, генерирани от спорт - 2 034 580 лева.



Интересен факт е, че големият джакпот "пика" на Jackpot Cards все още не е падал през декември и към средата на месеца надхвърля 650 хиляди лева. Припомняме, че рекордният за efbet джакпот се падна през 2021 година на стойност над 1.5 милиона лева.



Хазартът е забавление само когато е отговорен



Идеята за печалба със сигурност привлича вниманието на залагащите, но тя никога не е гарантирана - нито от спорт, нито от казино. Затова и на игралната индустрия трябва да се гледа само като на забавление, а не средство за забогатяване или изкарване на каквито и да е приходи.



Хазартът може да доведе до проблеми и развиване на зависимост. Затова и efbet има стриктни контроли за залози, както и подробна секция, посветена на отговорната игра, която може да бъде намерена на efbet.com.