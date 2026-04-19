"Не знам как е в страната, но във Варна нашите данни към момента се различават драстично от тези, които се публикуват по сайтовете — вероятно с цел да се обезкуражат хората да гласуват, създавайки усещане, че резултатът вече е предрешен." Това заяви бившият кмет на Варна, Иван Портних във Фейсбук.

Портних е категоричен, че изборите изборите ще се решат в последните часове на деня и призова хората да гласуват: "Важно да отидете до секциите! Отнема само минути."