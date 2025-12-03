Последното пълнолуние за декември сбъдва желанията само на три зодии
©
Пълнолунията винаги са момент на разкриване, осъзнаване и сбъдване на желания, а това на 5 декември ще бъде особено магично. За някои зодии то ще донесе сбъдната мечта, истинска промяна и емоционално пречистване. Ето кои три зодии ще усетят най-силно тази вълшебна енергия.
Близнаци
За Близнаците пълнолунието на 5 декември ще сбъдне желание, свързано с общуване, връзки или новина, която отдавна очакват. Те могат да получат предложение, разговор или информация, която ще промени напълно посоката им на мислене. Пълнолунието ще им даде яснота в ситуация, която ги е обърквала през последните седмици.
Близнаците ще усетят прилив на вдъхновение и увереност, защото ще разберат, че най-накрая са чули точните думи или са получили правилния знак. Чудото при тях ще бъде едно: желанието им за яснота, потвърждение или нов старт ще стане реалност. Това пълнолуние ще им донесе спокойствие, увереност и нова надежда.
Скорпион
Скорпионите ще сбъднат желание, свързано с емоционално освобождаване или лична трансформация. Те може да преживеят момент на силно осъзнаване, който да ги освободи от тежест или колебание. Пълнолунието ще им помогне да приключат цикъл, който ги е изтощавал, и да направят крачка към ново начало.
За някои Скорпиони това ще означава сбъдване на желание за затваряне на стара тема, а за други – за смело начало в любовта или кариерата. Чудото за тях ще бъде това, че ще почувстват истинска лекота след дълъг период на напрежение. На 5 декември те ще се почувстват сякаш съдбата им подава ръка към ново, по-светло бъдеще.
Риби
За Рибите пълнолунието ще сбъдне желание, свързано с творчество, духовност или лична мечта, която носят в сърцето си отдавна. Те ще получат вдъхновение или възможност, която сякаш идва от нищото, но пасва идеално на плановете им. Пълнолунието ще отвори вратата към реализация на идея, която досега е изглеждала недостижима.
За Рибите чудото ще дойде под формата на благоприятно съвпадение, неочакван разговор или вътрешно прозрение. Желание, свързано с мечти, изкуство, любов или пътуване, ще започне да се материализира. Този ден ще им донесе силата да вярват, че Вселената ги подкрепя във всичко красиво, което са си представяли.
Пълнолунието на 5 декември е последното за годината и носи със себе си чудотворна енергия. Близнаци, Скорпион и Риби ще усетят тази магия с пълна сила, защото техните желания ще започнат да се сбъдват. Това е момент на яснота, нови възможности и освобождение от миналото. Нека тези зодии посрещнат пълнолунието с отворено сърце и смелост, защото чудесата се случват точно тогава, когато най-много вярваме в тях. За тях 5 декември ще бъде специален ден – ден на сбъднати мечти.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Най-накрая си сложи зъб
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Искра Димитрова
09:47
Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
22:22 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
15:21 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.