Постно и вкусно: Седмично меню с ползи за здравето
©
В забързаното ни ежедневие много от нас се отказват от постите, защото им се струва сложно да ги прилагат или се хранят еднообразно, защото нямат време да търсят рецепти и да импровизират. Често пъти се консумират основно картофи, хляб и пържени храни, което бързо води до липса на енергия. За да избегнем грешките и да извлечем максимума от постите, трябва да наблегнем на пълноценни източници на хранителни вещества.
Какво препоръчват експертите?
Проф. д-р Дарина Найденова, специалист по диететика и преподавател в Медицински университет-Варна смята, че основните грешки, които често допускаме при постите са свързани с факта, че когато изключваме животинските продукти, ние губим основни източници на протеин, желязо, калций и витамин B12 (който е препоръчително да се приема като добавка, тъй като липсва в растителните храни). За да компенсираме това, е критично важно да наблегнем на баланс и разнообразие, и най-вече на зеленчуците и плодовете, пълнозърнестите храни и бобовите култури. Вместо това много хора се хранят предимно с високо преработени храни, което води до консумиране на твърде много "празни" калории. Също така в менюто им липсват достатъчно протеини, а именно бобовите храни като леща, боб и нахут, ядките и семената, са основните източници на растителен протеин. Не на последно място е и недостатъчния прием на пълнозърнести храни като кафяв ориз, киноа, овес, булгур, пълнозърнест хляб. Тези храни не само осигуряват бавни въглехидрати и дълготрайна енергия, но са и богати на фибри, витамини от група В и минерали като желязо. Комбинирането им с бобови гарантира пълноценен аминокиселинен профил, затова трябва да присъстват във всяко основно хранене. А добавянето на повече плодове и зеленчуци в ежедневието ни е безценно за нашето здраве.
Проф. Найденова споделя и конкретните ползи за нашето здраве от постите:
● Подобряване на сърдечното здраве: Намалява се приемът на наситени мазнини и холестерол от месото и млечните продукти, което е пряка полза за нивата на "лошия“ (LDL) холестерол.
● Здраве за чревния микробиом: Растителната храна е изключително богата на фибри (пребиотици), които подобряват храносмилането и имунитета.
● Контрол на теглото и енергия: Храните, богати на фибри, осигуряват по-голяма ситост и по-добър контрол на кръвната захар.
● Намаляване на възпалителните процеси: Растителните храни са пълни с антиоксиданти, които се борят с оксидативния стрес.Тя изтъква също и грижата за околната среда. По време на постите човек драстично намалява своя екологичен отпечатък. Растителните храни изискват значително по-малко ресурси (земя, вода) и генерират по-малко парникови газове в сравнение с животинските продукти. Спирайки месото и млечните продукти, дори временно, човек допринася за опазването на планетата.
И тук идва големият въпрос:
Как да се храним разнообразно и пълноценно, спазвайки тези съвети, без да е сложно, бавно и скъпо?
За да отговорим, потърсихме смартдискаунтъра Lidl, за който знаем, че винаги е държал на качеството на достъпна цена. Веригата се ръководи от научно базирани принципи, намалява добавените сол и захар, както и хранителните добавки в продуктите от собствена марка. Избягва изкуствените оцветители и ароматизанти, както и доколкото е безопасно, употребата на консерванти. В продуктите от собствена марка компанията използва и повече здравословни масла и мазнини и разширява асортимента си от пълнозърнести и качествени растителни храни. Има и по-строги от нормативните изисквания към плодовете и зеленчуците. Също така от Lidl предлагат растителни алтернативи от собствената си марка Vemondo на същата цена като конвенционалните животински продукти, което на практика означава, че те са и по-достъпни.
Заедно с Lidl и проф. Найденова създадохме примерен седмичен план за разнообразно хранене, който съчетава спазването на постите с грижата за здравето и разумното пазаруване:
За да поддържате енергията си висока през целия ден, заложете и на леки и пълноценни междинни хранения като плодове и ядки, хумус със зеленчукови пръчици, пълнозърнести оризовки или веган йогурт Vemondo.
Осъзнатото хранене е напълно постижимо и по време на празниците. Ако търсите вдъхновение за ястия или лакомства за празничната трапеза, които не са изключени от поста, вижте специалната секция с рецепти в сайта на Lidl. Там ще откриете още много тематични предложения за този период от годината, като печено руло от леща и гъби с червено зеле, супа от ябълки и целина с кестени и крутони от ръжен хляб, печени ябълки с пълнеж от фурми и марципан и ванилов соев йогурт и още много други.
Още от категорията
/
В мрачния сезон: Лекари съветват да приемаме като добавка "слънчевия витамин", но по-добре да си го набавяме с храната
24.11
Почина легендарен актьор
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.