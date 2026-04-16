Днес, 16 април, е денят в православния календар, посветен на паметта на светите мъченици Агапия, Ирина и Хиония. Църквата отбелязва и Светли четвъртък от Светлата седмица след Великден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 16 април

Според преданието, Агапия, Ирина и Хиония произхождат от град Солун (днешен Солун). Те са били сестри по плът или духовно свързани християнки, обединени от общ живот в благочестие, молитва и отричане от езическия свят. От младостта си девиците се посветили на християнската вяра, водейки живот на въздържание, пост, молитва и благотворителност. Те отбягвали брака и светската слава, избирайки пътя на духовното служене.

Периодът от живота им съвпада с времето на управлението на император Диоклециан, когато християнството е особено преследвано. След като вярата им е разобличена, сестрите са арестувани и изправени пред съд. Въпреки заплахите, те не се отрекли от Христос и не склонили да принесат жертви на езически богове. Отказът им довел до тежко наказание.

Според житията, Ирина, която останала спокойна и твърда във вярата си до последния си дъх, била екзекутирана първа. Агапия и Хиония били затворени, а по-късно също осъдени на смърт. Те приели мъченичеството с молитва на устни, без да се отрекат от вярата си дори пред лицето на смъртта. Смъртта им става свидетелство за духовна непоколебимост и любов към Бога.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 16 април

Дъждът на този ден означава, че пролетта ще бъде дълга, студена и нестабилна. Ако все още има сняг или се завърнат студени нощи, пролетта ще бъде дълга, а лятото ще дойде по-късно. Ако птиците летят ниско, това вещае лошо време или дъжд.

Какво не трябва да правите днес?

Според народните вярвания и древните знаци на този ден има важно предупреждение: не се препоръчва да се дава назаем нищо - нито пари, нито каквито и да било вещи. Смята се, че подобни действия могат да "отнемат“ просперитета, късмета и финансовата стабилност на дома, както и да причинят загуби или трудности в бъдеще. Ето защо нашите предци са се опитвали да се въздържат от вземане на заеми и прехвърляне на собствеността си вещите си.