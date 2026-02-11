Сподели close
Права колонка, на която и най-големите познавачи на мачове биха завидели. Само така може да се опише успешен фиш на футболен фен, който позна крайния изход на 8 срещи през изминалия уикенд в BETHUB и "удари" огромна печалба.

Потребителът, който е направил онлайн залог на стойност 5 евро, е събрал общ коефициент от 3416!

Така късметлията е успял да си заработи сумата от 17 081.04 евро благодарение на футболните си познания.

Ето и правата колонка:

Дженоа - Наполи (гол/гол) 2.29

Самсунспор - Трабзонспор (2) 3.25

Юнион Роял - Брюж (2) 3.35

Нюкасъл - Брентфорд (2) 3.90

Реал Сарагоса - Ейбар (гол/гол) 2.25

Брест - Лориен (1) 2.30

Гент - Льовен (2) 3.65

Реал Сосиедад - Елче (гол/гол) 1.86

