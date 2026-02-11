BETHUB и "удари" огромна печалба.
Потребителът, който е направил онлайн залог на стойност 5 евро, е събрал общ коефициент от 3416!
Така късметлията е успял да си заработи сумата от 17 081.04 евро благодарение на футболните си познания.
Ето и правата колонка:
Дженоа - Наполи (гол/гол) 2.29
Самсунспор - Трабзонспор (2) 3.25
Юнион Роял - Брюж (2) 3.35
Нюкасъл - Брентфорд (2) 3.90
Реал Сарагоса - Ейбар (гол/гол) 2.25
Брест - Лориен (1) 2.30
Гент - Льовен (2) 3.65
Реал Сосиедад - Елче (гол/гол) 1.86
Букмейкърът BETHUB предлага изключително интерсна нова вертикала наречена PLAYHUB, където играчите имат възможност да спечелят атрактивни награди, дори и без депозит!
Познавач "удари" 17 081.04 евро прогнозирайки 8 мача с 5 евро залог
© BETHUB
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира късмет и благословия
10.02
Ромина Тасевска била на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов"
10.02
50% от младите у нас вече разчитат предимно на изкуствения интелект – изчислено от европейската статистика
10.02
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват ...
20:23 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:26 / 10.02.2026
50% от младите у нас вече разчитат предимно на изкуствения интеле...
15:55 / 10.02.2026
