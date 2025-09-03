Имате доста мръсни маратонки и се чудите дали можете да ги изперете в пералнята? Краткият отговор е – да. По-правилният, обаче, е че това трябва да се направи с определено внимание. Ключът е в спазването на няколко простички правила.Преди да хвърлите маратонките в пералната машина, трябва да ги подготвите за това. Първо, обезателно махнете връзките. Можете и тях да ги пуснете да се изперат, но трябва да са отделени от обувките, тъй като около езика обикновено се събира доста мръсотия и е добре тази зона да е свободна за максимално ефективно почистване. След това, ако по чифта ви има едри, засъхнали парчета пръст и кал, а по подметката заседнали камъчета, изчеткайте ги, за да не останат в пералнята.Бързите обороти може да повлияят негативно на целостта на обувките ви, докато по-бавните ще ги третират по-леко. По принцип, това е препоръчителната скорост, тъй като по този начин ще минимизирате риска от повреда на някой детайл. Почти всички уреди имат опцията да изберете и температурата. Настройте по-ниска температура, защото високата може да измени вида им, съветва "Фокус". В повечето случаи, изборът дори на студена вода е напълно достатъчен.Освен бавните обороти, другото, което ще предпази маратонките ви от евентуален разпад, е да заредите пералнята с още пране. Подходящо е, с маратонките да сложите 2-3 хавлии или пуловери. Естествено, гледайте да не са чисто бели, нови хавлии или любимите ви официални блузи. Избягвайте да комбинирате изпирането на маратонките с по-деликатни материи.Ако възнамерявате да изперете и връзките, ги сложете в специални мрежести торбички за пране. Така ще ги предпазите от изгубване.Човек би се изкушил да сложи повечко прах за пране, когато иска да изпере силно замърсените си маратонки. Истината е, че ако сложите повече от препоръчителната доза, най-много да се наложи после да чистите излишна сапунена пяна от спортните обувки. Така че, използвайте разумно, стандартно количество от препарата.Що се отнася до вида и марката - ползвайте наличния перилен препарат вкъщи. Не се налага закупуването на специален.Доста хора не биха се замислили след като маратонките са изпрани, да ги оставят в сушилнята. Няма нужда и определено не е добра идея. След центрофугата на пералнята, те са просто влажни и имат нужда от малко въздух, за да доизсъхнат. Най-добре е да ги оставите на проветриво място, а може и пред вентилатор или климатик, съветва "Фокус".Ако стелките на маратонките се вадят, ги сложете отделно да изсъхнат. Обърнете езиците наобратно, така че притокът на въздух да влиза свободно в отвора на обувките.Веднъж изсъхнали напълно, можете да им сложите връзките и да се радвате на един “прероден" свеж чифт спортни обувки.