Празник е!
Артемий бил египтянин по произход и служил във войската на цар Константин Велики, а след това и при неговия син Констанций. Когато на власт дошъл Юлиан, започнал да възстановява езичеството в империята. Много християни, изповедници на правата вяра, загинали мъченически. Ревностен християнин, Артемий възнегодувал срещу императора. Разярен, Юлиан го подложил на жестоки мъчения и го осъдил на смърт.
Св. Артемий бил посечен с меч в 361 година.
