На 26 февруари се отбелязва празникът на Свети Порфирий, епископ на Газа. Светецът е роден около 347 г. в Солун и прекарва младостта си в аскетичен живот в Египет и Йерусалим.Там той живял в пост, труд и молитва. След време бил ръкоположен за свещеник, на който поверили да пази Кръста Господен.След още няколко години бил избран за епископ на град Газа. До смъртта си той ръководил предано своето паство.