На 9 февруари Православната църква почита паметта на св. мъченик Никифор Антиохийски, загинал за вярата през III век.Свещеникът Саприкий и християнинът Никифор, които живеели в гр. Антиохия били приятели, но враждата ги разделила и те станали врагове. След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости. Тогава Господ наказал жестокостта на Саприкий. В деня, когато трябвало да бъде посечен, Бог го накарал да се отрече от него.Денят се свързва с труд и преодоляване на мързела, като не е подходящо да се започват нови големи проекти.