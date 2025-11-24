Празник е! Българки с красиви имена имат имен ден!
©
Имен ден имат Екатерина, Катя, Катерина, Катина, Тина, Тинка и Катрин.
По стар български обичай стопанката на къщата замесва 7 или 9 питки и ги шари с вретено. Ако има малки деца в къщата, тя раздава хлебчетата на пътници и с благопожелания пресича пътя на болестите към дома си.
Екатерина се е родила около 287 г. в Александрия. По това време градът е бил столица на Египет и един от най-важните градове. Баща й бил управител на града и девойката успяла да получи солидно образование, изучавайки трудовете на най-видните учени, поети и философи.
Когато родителите й решили да я задомят, Екатерина им заявила, че ще се омъжи само за онзи, който успее да докаже, че я превъзхожда по мъдрост и красота. Мнозина знатни младежи дръзнали да поискат ръката на благородната и умна Екатерина, но нито един от тях не успял да изпълни изискванията й. Тогава майка й, която тайно изповядвала християнската вяра, посветила и дъщеря си в нея и я завела при един отшелник, който да й даде съвет за живота.
Самотникът казал на девойката, че има само един момък, който е достоен за нея. Поискала Екатерина да разбере и да види знатния младеж, но трябвало да сънува първо и на сън да говори с Богородица. Този млад мъж бил Исус Христос. Когато заспала красавицата, Божията майка я приела, но синът божи не пожелал да я удостои дори с поглед. На сутринта отшелникът й казал защо Исус не иска да я погледне. Причината била, че не била кръстена. След кръщението си Екатерина пак видяла в съня си Исус Христос, който я помолил да му стане невяста и й подарил чуден пръстен. Младата жена обаче с кротост казала на Божия син, че не е достойна за него и ще бъде щастлива, ако може да стане негова рабиня.
Тя става пламенна поддръжница на учението и проповядва христианското вяра, с което си навлича гнева на императора. Девойката била хвърлена в тъмница и подложена на мъчения. Екатерина загива за вярата си едва на 18 години.
На Запад я смятат за покровителка на учащата се младеж, особено по философия. Светата великомъченица почитат дори някои от езичниците, например задбайкалските монголо-буряти.
В народните легенди света Екатерина е останала като красива и умна мома. "…Прочула се Катерина, дор до царя и везиря, че е мома хубавица, хубавица, гиздавица…“ – се пее в песните за Катерининден.
Още от категорията
/
Почина легендарен актьор
08:21
Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Титаник", бе продаден на търг за 2,33 млн. долара
23.11
Може ли да се ограничи загубата на вкусови и обонятелни рецептори, които губим с напредването на възрастта?
22.11
Весела Бабинова за реакцията на 5–годишната й дъщеря: Не искам повече да гледам, тук има лоши хора
22.11
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши. Опитвам се да не ме е страх от времето, не се опитвам да го надхитря
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Димо Алексиев потъна в дългове
17:34 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
17:03 / 23.11.2025
Папи Ханс с жест към Деси Слава
17:03 / 23.11.2025
Ето защо победителят от "Биг брадър" е избрал да живее при баба с...
16:08 / 23.11.2025
Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Т...
11:49 / 23.11.2025
Почина личният дизайнер на принцеса Даяна
11:45 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.