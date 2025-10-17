ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Днес не трябва да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете
Какъв църковен празник отбелязваме на 17 октомври?
Осия е живял през 8 век пр. н. е. в Израелското царство. Той станал известен със своите пророчества, изобличавайки беззаконието на израилтяните и обещавайки им бедствия и преселване в асирийски плен. Освен това Осия предсказал завръщането на Христос от Египет, възкресението му и победата над смъртта. Всички тези пророчества са в книгите на Светото писание.
Според легендата пророкът имал жена, която му изневерявала - по това време такива хора се наричали блудници. Осия, за да не изпадне в отчаяние, се обърнал към религията, но продължил да живее с блудницата и призна трите деца за свои. Но той им даде доста странни имена: нарекъл момчетата Йезреел (като намек за убийството на Омридите, 3-тата династия на Израел) и Ло-Ами - в превод това означава "не моят народ“, а момиче - Ло-Рухама, тоест "не е помилвано". Така пророк Осия искаше да накара хората да разберат, че онези, които се хвалят с делата си пред Бога, често всъщност съгрешават. Осия е единственият пророк на Израел, оставил писмени пророчества.
Известно е, че Свети Андрей Критски е роден в Дамаск, семейството му е било много религиозно. На 14-годишна възраст светецът се преселил в Йерусалим, където се замонашил и живял в манастира на Сава Освещени. Смята се, че Андрей Критски е водил много сдържан и благочестив живот.
Андрей Критски е бил и архиепископ на град Гортина на Крит. Там той се проявявил като добър човек, учител и архиерейски богослов. Светецът починал в Митилена (Херес) на остров Лесбос, като написал много химни и богословски трудове.
Този светец е от голямо значение за християните от източния обред, тъй като той е автор на "Великия покаен канон“, който се пее всеки път по време на Великия пост. Смята се, че Андрей Критски го е написал преди смъртта си. Този канон съдържа библейски истории заедно с морални наставления. Андрей Критски обяснява, че можете да получите вечен живот само като се освободите от земните страсти и подражавате на живота на пророците.
Гадания за времето, свързани с празника
Знаците за 17 октомври ще помогнат да се предвиди дали зимата ще дойде скоро и какво ще бъде времето в близко бъдеще:
- Ако има слана сутрин - времето ще е слънчево и сухо през следващите дни;
- Ако птиците изведнъж започнат да пеят - очаквайте лошо време;
- Ако гарваните са се събрали на ята и седят, разрошени - времето ще се влоши;
- Ако брезата все още има листа - зимата е далече;
- Ако небето при залез слънце е червено - това е знак за силен вятър.
В народния календар 17 октомври е празникът на Осия Коларят. Наричали са го така, защото от този ден се свалят колелата от летните каруци, поправят се и се прибират до пролетта.
Какво не трябва да се прави на 17 октомври?
Днес, както и всеки друг ден, църквата обезсърчава и се противопоставя на кавгите, лошия език, клюките, клеветите и осъжденията, както и на завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате помощ на тези, които искат.
На църковния празник на 17 октомври не трябва да тръгвате на дълъг път или да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете. Също така в този ден е по-добре да не започвате нови неща и да не правите планове, още по-малко да говорите за тях, тъй като нищо няма да се сбъдне.
Какво можете да правите на 17 октомври?
Пророк Осия е почитал реда и тишината, така че е по-добре да отложите всички важни въпроси и грижи за по-късно. На жените се препоръчва да почиват повече през този ден, за да запазят здравето си.
Пророкът е бил известен и като мил човек, така че знаменията препоръчват да се направят три добри дела в деня на светеца. Няма значение какво точно: помогнете на някой от съседите си с домакинската работа, да почерпите с домашна печива, да нахраните бездомни животни, да помогнете на възрастен човек. Вярва се, че след това всичко ще върви нагоре и в дома ви винаги ще има пари.
