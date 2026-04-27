На 27 април Българската православна църква почита паметта на Свети свещеномъченик Симеон, брат Господен по плът.
Кой е Свети Симеон?
Той е бил син на Клеопа (брат на св. Йосиф Обручник) и се смята за един от племенниците на Исус, наричани в Евангелието "братя Господни“.
Служение: Свети Симеон е бил вторият епископ на Йерусалим, наследявайки св. апостол Яков.
Мъченичество: Доживява до дълбока старост (над 100 години) и умира като мъченик чрез разпъване на кръст по време на гоненията при император Траян.
На този ден празнуват всички, носещи имената:
Симеон, Симона, Симон, Симеонка, Мони, Монка, Мончо, Моника.
