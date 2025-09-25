ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Ето какво е забранено на жените
На жените е забранено да извършват тежък физически труд - хората са вярвали, че на този ден трябва да се пазят силите, особено младите момичета.
Не трябва да се преде или да се шие след залез слънце - вярва се, че ако една жена не спазва тази забрана ще "обърка" съдбата си.
Човек не бива да е мързелив - вярвало се е, че всеки, който помогне на нуждаещ се човек или на сирак, ще получи благословията на светицата.
Този празник се свързва с повратен момент: завършването на жътвата, краят на топлата есен. Вярвало се е, че след този ден на полето не може да остане неовършана ръж.
