Почитаме паметта на светата преподобна Ефросиния. Родена е в богато и знатно семейство в Александрия (Египет). От младостта си тя се е стремяла към духовен живот. Когато баща ѝ поискал да я омъжи, момичето тайно напуснало дома си.На жените е забранено да извършват тежък физически труд - хората са вярвали, че на този ден трябва да се пазят силите, особено младите момичета.Не трябва да се преде или да се шие след залез слънце - вярва се, че ако една жена не спазва тази забрана ще "обърка" съдбата си.Човек не бива да е мързелив - вярвало се е, че всеки, който помогне на нуждаещ се човек или на сирак, ще получи благословията на светицата.Този празник се свързва с повратен момент: завършването на жътвата, краят на топлата есен. Вярвало се е, че след този ден на полето не може да остане неовършана ръж.