ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Ето кои са имениците
©
Свети праведни Йоаким бил потомък на цар Давид, на когото Бог обещал, че от неговото семе ще се роди Спасителят на света. Заедно със съпругата му, праведната Анна, живели в Назарет Галилейски.
Те били бездетни до дълбока старост и скърбели за това през целия си живот. Търпели презрение и подигравки, тъй като бездетността се смятала за позор, но се молели усърдно на Бога, смирено уповавайки се на Неговата воля и молитвите на светите съпрузи била чути: Ангел възвестил и на двамата, че ще имат дъщеря, която ще бъде благословена от целия човешки род.
Църквата възхвалява Богородица – Божията майка, като непорочна и завинаги блажена, като смята, че по чест и слава превъзхожда дори най-висшите ангели –серафимите и херувимите. Величае я като същинска Богородица, родила по най-чуден начин Нашия Господ Иисус Христос, Божи Син, Който чрез Нея станал човек.
В този ден възпоменаваме и първия Търновски патриарх Йоаким I – велик подвижник, подвизавал се на Атон, а после в скална килия при Червен на Дунава, основател на скалния манастир "Св. Арх. Михаил".
Светият мъченик Севериан пострадал за Христос в +320 г. в Севастия арменска, по време на гонението срещу християните при император Лициний (307 – 324).
Имен ден днес празнуват: Ана, Анна, Анка, Ана, Ани, Аника, Аница, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Анчето, Яна, Янка, Вилиана, Яким, Аким, Еким, Ачо, Янко, Янчо, Яко и Йоаким.
Още от категорията
/
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
08.09
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако ...
22:21 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
16:31 / 08.09.2025
Почина голяма рок легенда
09:53 / 08.09.2025
Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
09:52 / 08.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:13 / 07.09.2025
Голямо признание за българска актриса в Турция
21:13 / 07.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.