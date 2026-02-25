Празник е! Кавгите носят нещастие
Св. Тарасий е роден около 730 г. в Константинопол в благородно и благочестиво семейство. Баща му, Георги, заемал висока позиция в двора на византийския император, а майка му, Енкратия, била известна с благочестието си.
Забранено е да се псува или да се карате – вярвало се е, че кавгите в деня на Св. Тарасий ще донесат нещастие за цялата година. Забранено е да се отсичат дървета – особено върба, тъй като тя е символ на пролетта.
На този празник жените трябва да подредят и да почистят домовете си, особено около печката – вярвали, че това ще осигури просперитет и късмет през цялата година.
Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
17:09 / 24.02.2026
Почина известен актьор
12:05 / 24.02.2026
Експерт: При обратна продажба на бижута се изплаща само цената на...
10:31 / 24.02.2026
Проф. Рачев: Днес може да се окаже най-топлият ден
10:12 / 24.02.2026
