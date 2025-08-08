ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не бива да започваме дела със зли намерения
Свети Емилиан е живял през VIII век по време на жестоки иконоборчески гонения във Византия. Той е бил епископ на Кизик, град в Мала Азия, намиращ се територията на съвременна Турция.
Когато императорът започнал да преследва онези, които почитали светите икони, Емилиан, като верен пастир, открито се обявил срещу това лъжливо учение. Заради това бил отстранен от епархията си, подложен на унижения, разпити и изгнание. Въпреки страданията и натиска, Емилиан останал верен на учението на Църквата и не се отрекъл от православната вяра.
Какво е забранено на този ден?
Не можете да работите усилено без крайна необходимост - това е ден за духовно изцеление и молитва. Не бива да започвате дела със зли намерения - те няма да доведат до нищо добро. Забранено е да се ходи в гората - смята се, че на този ден пепелянките там стават особено активни.
На този празник празнуват имен ден всички с имената Емил, Емилия, Емилиан.
