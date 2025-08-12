ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не отказвайте помощ
Към светците Аникита и Фотий се отправят молитви за здраве, като се иска бързо възстановяване, защита от беди, защита от семейни кавги, наводнения, пожари, войни и междуособици.
Църквата днес не одобрява нищо, което вреди на душата: сквернословие, клевета, зли мисли, завист, алчност, отмъщение и отчаяние. Човек не може да отказва помощ.
Знаците на деня показват какво ще бъде времето в близко бъдеще, а и каква ще бъде есента.
