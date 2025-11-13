Почитаме Свети Йоан Златоуст, архиепископ на Константинопол. На този ден църквата отбелязва и Рождественски заговезни.Св. Йоан е роден около 347 г. в Сирийска Антиохия в благочестиво семейство. Майка му, Антуса, овдовяла в ранна възраст, отгледала сина си в християнско въздържание и добродетел. Йоан е образован от един от най-известните ритори на времето си.Не бива да започвате никакви важни задачи - всичко, започнато на този ден, може да се окаже по-трудно от обикновено. Не бива да се злоупотребява с храна и алкохол; смятало се е за неподходящо да се провеждат шумни празненства на този ден. Забранено е да се отказва помощ от тези, които искат помощ - отказът може да се "превърне в бедствие" или загуби.На този ден се падат и Рождественски заговезни. Това е последният ден преди Коледните пости. На този ден се заговява. Яде се блажна храна.