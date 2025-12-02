Празник е! Не взимайте пари назаем
Той е бил пророк от Юдея, живял приблизително през седми век пр.н.е., по време на големи катаклизми: възходът на Вавилон, упадъкът на Юдейското царство, моралният упадък на обществото и приближаващо бедствие, което изглеждало неизбежно.
Отец Порфирий е разбирал езика на птиците, виждал е дълбините на земята и морските дълбини, съзерцавал е древни събития, сякаш е пряк свидетел, виждал е ангели и нечисти духове, и самата душа на човека. Хората са били изцелявани от неговото докосване, въпреки че самият той е бил болен през целия си живот и никога не е молил Господа за изцеление.
На този ден не бива да псувате или да клюкарствате - вярва се, че оплакванията на този ден привличат нещастие през зимата. Забранено е да се оставят остатъци на масата - това може да доведе до обедняване или загуби в домакинството. Не бива да вземате пари назаем или да давате пари назаем – вярва се, че това може да "извади богатството от къщата".
